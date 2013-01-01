Профиль : Приветствую всех. Не знаю, как вы, но я очень долго искал способ рубить в Кровь по инету с друзьями. Перепробовал много что, в частности и тот способ, который был описан на этом форуме, при помощи проги Yang. Не вышло по ряду причин. Может быть у кого-то ещё возникли схожие проблемы. Сейчас я постараюсь их решить. Я нашёл способ рубать в Кровь при помощи другой проги. Способ не простой, но какую старую игру сейчас запустишь без левых программ не так ли)) Скажу сразу. Скрывать нечего, может не получиться. Сам я проверял с другом, у нас заработало на ура. Однако, мало ли как всё может выйти.



Итак приступим.

1) Скачиваем.

Вам понадобится Кровь) инет и программа D-Fend Reloaded.

Кровь: http://www.bloodgame.ru/deepcoldgrave/download/files.php

D-Fend Reloaded: http://dfendreloaded.sourceforge.net/

Лично я пользуюсь Кровью от Gog.com. Там крутой саундтрек в Cryptic passage и запускается крайне просто) Но ссыль давать не буду) всё-таки наша коммунити требует поддержки))



2) Распаковываем Кровь, устанавливаем Д-Фенд. Оговорюсь. В инете видел фишку, что ставить надо портативную версию на флеху для того, чтобы шли Gog.com сборки. Однако, у меня заработала и норм версия и портативная)



3) Запускаем.

Итак, запускаем программу Д-фенд. Вылазит окно настройки, можете сразу нажать Ока. Мы видим перед собой главное окно.



Теперь необходимо создать, так называемый, профиль. Это команда для запуска экзешника.

Для этого нажимаем на кнопку Править (там ещё карандашик нарисован)).

Окно называется Profile Editor или что-то в этом роде. Там настройте дисплей, мышь, управление под себя и т.д.

Теперь, нажимаем на вкладку Сеть в этом же окне(3 снизу). ставим галку напротив пункта Включить эмуляцию udpip и договариваемся с друзьями кто из вас сервер, кто - клиент. Если вы сервер, то вы ставите галку напротив соотв. пункта. Затем ищете свой ИП в инете или в командной строке и говорите его клиенту. Если вы клиент - то ставим галку напротив соотв. пункта и ниже вписываем туда ИП сервера. Теперь возвращаемся во вкладку Профиль всё в том же окне Profile editor. Пишем название игры(можно любое). Там, где файл программы, нажимает на папочку и ищем экзешник COMMIT.EXE (не проверял толком), или можно CONNECT.BAT(проверено, одобрено). Должны быть в папке с игрой. Там, где нужен файл настройки, то же самое делаем, но выбираем уже Setup.exe.



4) Финал

Итак у вас теперь есть ещё одна строка в главном окне с названием игры, помимо досбокса. Теперь я буду рассказывать от лица и сервера, и клиента. В принципе делаете одно и то же, так что расписывать по отдельности не имеет смысла.



Двойным кликом запускаем эту игру из главного окна Д-фенда. Нас выкидывает на настроечный экран Крови. Видим пункты Sound setup, Controller setup и т.д. Нам нужен 4 пункт Network game. Выбираем его и попадаем на настройки сетевухи.

1 пункт --- Change number of players --- номер игроков. Внимание!!! Настраивайте чёткое кол-во игроков. Если вы поставите значение выше вашего кол-ва играющих, игра не попрёт. Прога будет искать ещё людей и не найдёт 99.8179166% . А вот если вас больше чем выставлено в настройках, тогда не знаю попрёт или нет))

2 пункт --- Setup network socket number --- для сервера и для клиента. Вам надо вписать порт. Его вы возьмёте в окне Profile editor во вкладке Сеть. Будет написано Порт ipx. Вот его и вписывайте.

3 пропускаем, или если хотите больше сочности, вы можете настроить возгласы Калеба, я не настраивал т.к. только только настроил сеть.

4 пункт --- задаём себе ник. Мой ник не влез(((

5 --- LAUNCH BLOOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Итак, у вас дос бокс пишет что-то вроде: ищу др. игроков. Если у вас всё настроено правильно, клиент вписал ваш ИП (естесственно, его нужно будет вписывать каждый раз заново с каждым входом сервера в инет, т.к. ИП меняется) и порты у вас вписаны одинаково (одни и те же), то как только у обоих вылезет поиск др. игроков, вы найдёте друг друга, и да прибудут с вами прямые руки)) потому что они будут по плечо в крови))) а дальше уже не важно кто сервер, кто клиент - достанется всем))

выбираем новую игру, настраиваем и ныряем в море крови)



П.С. Мои ощущения.

Чёрт, вашу мать, это неописуемо честное слово)) когда я играл в Кровь по сети, это было нечто невероятное. Как бы я не любил турнамент 99, турнамент 3, они сосут у блада. Не говоря уже про квейк 3)) Сугубо моё мнение: старые игры по сети намного лучше всех новых. Они динамичнее, более жестоки, милее сердцу)) Но блад - это апофеоз жестокости, кровавости и ценизма. Самая жестокая игра прошлого тысячелетия. К сожалению её нельзя назвать самой жестокой игрой нового миллениума, потому что есть Brutal Doom. Тем не менее эта игра до сих пор несёт страх для большинства девушек))

Надеюсь у вас всё получится, желаю вам удачи, если есть вопросы - помогу.



П.П.С. Как запустить по сети Cryptic passage?)))



(Отредактировано автором: 31 Января, 2013 - 16:49:50)